North Sails, morto il fondatore Lowell North

Genova – Il fondatore del marchio North Sails, Lowell North, è morto all’età di 89 anni. Icona mondiale nel mondo della Vela, North fonda la North Sails nel 1957 all’epoca solo una veleria fortemente improntata ad unire tecnologia alla passione per la nautica.

Solo nel 1989 nasce in Italia la prima linea di produzione industriale di abbigliamento con il celebre marchio che si è subito diffuso tra gli appassionati e poi tra i giovani alla ricerca di capi sportivi ed al tempo stesso “eleganti”.

Lowell North è stato il primo ad intuire l’importanza della tecnologia nella realizzazione delle vele ed il primo a portare l’ingegneria aerospaziale nel settore.

Dopo aver vinto moltissimi premi e trasformato una piccola azienda in un colosso mondiale, North ha venduto tutte le sue partecipazioni nel gruppo nel 1984 per ritirarsi a vita privata e per dedicarsi esclusivamente alla sua passione: la vela.