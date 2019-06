Pegli – Ripresa la circolazione ferroviaria sulla Savona-Genova

E’ ripresa alle ore 10.10 la circolazione ferroviaria tra Genova Sestri Ponente e Pegli, sulla linea Genova-Savona, sospesa dalle 3.30 di questa mattina.

Il servizio di trasporto si regolarizzerà nel corso della mattinata.

Lo stop al traffico ferroviario è stato necessario per l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei tecnici del gestore del gasdotto in seguito a un problema tecnico all’interno della galleria “Pegli”. Problema verificatosi durante i lavori di una ditta appaltatrice che stava eseguendo attività di manutenzione programmate per conto di RFI.