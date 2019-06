Tentato furto a bordo di un treno, 27enne arrestato da poliziotto fuori servizio

Genova – Ha tentato di sottrarre il cellulare dalla borsa di una ragazza il 27enne arrestato ieri pomeriggio a bordo di un treno da un poliziotto fuori servizio.

L’agente stava viaggiando su di un convoglio diretto a Ventimiglia quando, alla stazione di Prà, ha sentito urlare e chiedere aiuto invocando l’internvento della Polizia.

Nel frattempo ha notato il 27enne correre verso le porte aperte del convoglio; a quel punto si è gettato sul ragazzo per bloccarlo impedendogli la fuga.

Subito è sopraggiunta una ragazza che ha riconosciuto l’uomo come il ladro che, non appena il treno è giunto in stazione, ha cercato di sottrarle il cellulare dalla borsa.

Il 27enne, tunisino e pregiudicato, è stato arrestato per tentato furto aggravato e trasferito nelle camere di sicurezza della Questura dova rimarrà fino al rito direttissimo fissato per la giornata di oggi.