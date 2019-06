Traffico in tilt e palazzo evacuato a Pegli per una perdita di gas

Genova – Traffico in tilt nella zona di Pegli, nel ponente genovese, dove la scorsa notte, attorno alle 3,30, una grossa tubazione del gas è stata rotta dagli operai al lavoro nella galleria ferroviaria sottostante la statale Aurelia. Immediata la chiusura alle auto ed ai pedoni del tratto che va da via Pegli al lido Castelluccio di Pegli, compresa via Benedetto Zaccaria.

Un intero edifico è stato evacuato nella notte nel timore di una possibile esplosione e nella zona sono state disattivate molte utenze elettriche nel timore di possibili esplosioni.

Chiuso anche il tratto ferroviario tra Prà e Pegli e gravissimi sono i disagi per chi da ponente si sposta verso il centro perché l’unica via di passaggio risulta essere quella autostradale.