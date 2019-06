Genova – Sacchi di letame davanti alla sede di Casa Pound in via Montevideo

Genova – Ignoti hanno posizionato alcuni sacchi contenenti letame davanti alla saracinesca delle sede di Casa Pound in via Montevideo, alla Foce. Tre grossi sacchi del tipo usato per gettare i rifiuti ingombranti sono stati usati per un “gesto dimostrativo” firmato con una bomboletta spray di colore nero con la quale è stata tracciata la scritta “antifa”.

A segnalare la presenza del materiale alcuni passanti che hanno chiamato le forze dell’ordine pensando a ben altro contenuto dei sacchi.

All’arrivo dei controlli è stato scoperto il reale contenuto dei sacchi e l’emergenza è rientrata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Digos di Genova che hanno compiuto alcuni rilievi e sequestrato il materiale. Al vaglio anche le immagini del circuito di video sorveglianza che è presente davanti alla sede del movimento e in alcuni negozi della zona.

Si spera che le telecamere abbiano ripreso elementi utili ad identificare gli autori del gesto che alza la tensione a poche settimane dal 30 giugno quando un corteo antifascista verrà organizzato proprio a poche decine di metri dalla sede di Casa Pound, in piazza Alimonda.