Gossip – Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo sposi?

Roma – Dopo i rumors delle scorse settimane sulla presunta gravidanza di Belen Rodriguez, la coppia formata da Stefano De Martino e dalla showgirl argentina continua a far parlare di sé. Pare infatti che sia stata ipotizzata una possibile data per le seconde nozze, ovvero il prossimo 20 settembre: non una data a caso, visto che anche il primo sì era stato pronunciato dai due proprio lo stesso giorno.

Per quanto riguarda la location, le indiscrezioni parlano di Ibiza, luogo caro ai due e che è stato scelto ogni anno come meta delle vacanze estive. Stefano e Belen si sono recati anche di recente sull’isola, e la modella ha posato in abito da sposa per un servizio fotografico: tanto è bastato a far scatenare gli amanti del gossip.

Non un semplice ritorno di fiamma dunque, come auspicato dai tantissimi fan della coppia, ma una evidente intenzione di ricostruire la famiglia insieme al piccolo Santiago.

Il prossimo 24 agosto saranno proprio De Martino e la Rodriguez a presentare La notte della Taranta, il concerto in onda su Rai 2 che si terrà a Melpignano e che rappresenta una delle manifestazioni popolari più famose d’Italia.