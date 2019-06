Meteo Liguria – Veloce perturbazione porta nuvole e pioggia ma domani torna il sole

Il nord Italia è interessato dal passaggio di una veloce perturbazione atlantica che porta una fase di instabilità con nuvole e precipitazioni sparse sulla Liguria.

Si tratta però di una fase transitoria perchè da domani dovrebbe tornare il bel tempo.

Ecco le previsioni meteo del centro Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 6 giugno 2019

Cielo coperto o molto nuvoloso al mattino, sulla Liguria dove potrebbero registrarsi fugaci schiarite ma anche qualche debole precipitazione. A partire dal pomeriggio la situazione cambierà verso il bel tempo ad iniziare dall’Imperiese e dal Savonese per poi estendersi a tutta la regione in serata.

Venti moderati meridionali e mare mosso.

Temperature in calo nei valori massimi e comprese tra i 14 e i 22 gradi sulla costa e tra gli 8 e i 25 nell’entroterra.

Venerdì 7 giugno 2019

Ancora qualche residuo passaggio nuvoloso ma non dovrebbero registrarsi precipitazioni. Le nubi potrebbero farsi più compatte nella serata.

Venti moderati a tratti tesi dai quadranti meridionali.

Mare mosso

Temperature in aumento nei valori massimi.

Sabato 8 giugno 2019

Graduale ritorno al bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la Liguria