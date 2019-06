Sulla Soglia, al museo di Sant’Agostino l’arte e le riflessioni degli studenti del Klee Barabino – VIDEO

Genova – Riflessioni che si trasformano in arte, opere che diventano mostra e danno vita a un percorso di simboli e significati per raccontare le diverse declinazioni che può avere un singolo concetto.

Questa è la mostra “Sulla Soglia” ideata e realizzata dai docenti e dagli alunni del Liceo Artistico Klee – Barabino.

L’esposizione, inaugurata venerdì scorso, occupa gli splendidi ambienti del chiostro triangolare e dell’aula didattica del Museo di Sant’Agostino.

Un progetto partito un anno fa e che ha messo al centro la parola “soglia”: aiutati dai professori, alcuni ragazzi hanno analizzato il tema nei suoi significati diretti e metaforici, elaborandone poi una personale interpetazione attraverso prove pittoriche, stampe fotografiche, sculture e video.

Lorenzo Capozzi, uno degli studenti coinvolti nel progetto, racconta: “Siamo partiti dalla definizione di ‘soglia’ ed è stata molto interessante perché ha concentrato su di noi l’idea di interpretare una parola, un concetto, tirando fuori una parte personale. Questo ha reso il progetto più importante e più sentito, anche in base alle differenze. Ho voluto interpretare la soglia come separazipone tra passato e futuro tramite un video quindi raccontare il presente e come questo sia influenzato dal passato e fortemente legato a esso”.

“Guardando i lavori realizzati dai miei compagni – aggunge Sara Giuso – mi rendo conto che all’inizio non avrei dato una connotazione di questo tipo a un termine e di quanto sia importante a volte lasciare la libera interpretazione a un alunno”.

Un lavoro di cui anche i professori sono soddisfatti, come spiega la professoressa Mignone: “Il tema è stato proposto dalla professoressa Nattero e il progetto è iniziato un anno fa coinvolgendo le classi V D e V e IV B. Lo sviluppo è stato duro e faticoso ma i risultati sono ottimi e gli stessi ragazzi sono felici dei loro elaborati. Il loro sviluppo è stato maggiore rispetto a quello che ci aspettavamo e per loro è stato un modo per sperimentare anche differenti tecniche artistiche”.

La professoressa Nattero, da cui è partito il tema del progetto, sottolinea come la realizzazione sia stato un impegno trasversale il cui esito è stato dato dall’insieme delle collaborazioni messe in piedi dai vari insegnanti: “Volevo ringraziare i colleghi che hanno reso possibile questo progetto. La professoressa Campanella, prima a credere in quest’idea e a coinvolgere ulteriormente i colleghi, il professor Bucci che ha riflettutto anche da un punto di vista filosofico con noi e con i ragazzi sul tema della soglia, proffessoressa D’Agostino e il professor Cantisani”.

La mostra sarà visitabile fino a domenica 9 giugno c0n il seguente orario: venerdì 9-19, sabato e domenica 10-19-30.