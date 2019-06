Yana Curi, una conferenza alla scoperta dell’oro nero della foresta Amazzonica

Genova – Si parlerà di inquinamento da petrolio nella foresta Amazzonica nel corso della conferenza Yana Curi che si svolgerà quest’oggi alle 18.30 al The Honey Bar di salita del Prione.

L’incontro, curato dall’Asociazione di Divulgazione Scientifica Zeus, sarà guidato dalla dottoressa Gabriela Coronel Vargas, dottoranda in Scienze della Salute dell’Università degli Studi di Genova.

Un incontro per conoscere la realtà della foresta Amazzonica, la cui realtà é sempre più delicata.

Yana Curi p la traduzione in lingua Kichwa del termine “oro nero”, termine con cui, allegoricamente, viene indicato il petrolio, del quale l’Amazzonia Ecuadoriana è una delle maggiori aree produttive.

Negli anni ’90 la preoccupazione degli abitqanti per l’aumento dell’inquinamento antropico nelle zone di alta produzione petrolifera ha incoraggiato le prime analisi per valutare i danni ambientali e i possibili rischi per l’uomo.

Gli studi degli anni 2000hanno evidenziato una importante storia di svernamento di greggio nell’ambiente: si stima, infatti, che negli ultimi 40 anni siano stati versati più di 714 milioni di barili di petrolio.

Appunamento dunque alle 18.30 per conoscere l storia dell’Amazzonia Ecuadoriana e dell’est razione del greggio.