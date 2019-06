Celle Ligure, fiera dedicata alle acciughe e alla cucina ligure nel week end

Celle Ligure (Savona) – Due giornate interamente dedicate ad uno degli ingredienti tipici della cucina ligure. Arriva stasera venerdì 7 giugno la settima edizione di “Acciugalonga”, l’evento enogastronomico itinerante dedicato alle acciughe e al cibo tipico della Liguria. All’interno dei ristoranti, bar e stabilimenti balneari di Celle sarà possibile fino a domani assaggiare squisiti piatti a base di pesce, preparati secondo le più antiche tradizioni regionali.

A partire dalle ore 18 e fino alle ore 22.30 i punti ristoro resteranno aperti: in tutto saranno trenta, distribuiti in tutto il territorio, dal centro storico al lungomare. I visitatori potranno in questo modo compiere un vero e proprio itinerario alla scoperta del cibo ligure, in cui l’assoluta protagonista sarà l’acciuga.

Non solo cibo, ma anche appuntamenti musicali per le vie e per le piazze e shopping di qualità. I negozi rimarranno aperti durante l’intera durata della manifestazione per proporre ai partecipanti offerte imperdibili e tante idee regalo. Non mancherà inoltre il tradizionale mercatino di artigianato a tema marittimo: dall’oggettistica realizzata con i legni di mare ai sassi dipinti, passando per i quadri a tema, le ceramiche e molto altro ancora.

Infine, spazio anche al divertimento per i più piccoli con giochi gonfiabili ed intrattenimento sul molo centrale. Per conoscere l’elenco completo dei punti ristoro sarà possibile visitare la pagina Facebook ufficiale del Comune di Celle Ligure.