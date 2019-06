Coronata, ancora furti nelle case, residenti pronti alle ronde

Genova – Ancora furti nella zona di Coronata e nuove polemiche per la carenza di controlli e di personale che presidia il territorio. Da diversi giorni si ripetono le brutte sorprese per i residenti della zona che trovano le loro case prese d’assalto da ladruncoli che approfittano dell’assenza dei proprietari di casa – ma sono segnalati anche furti in abitazione con le persone che dormono – per entrare da finestre e giardini per rubare quanto è possibile e in tutta fretta, per poi fuggire altrettanto velocemente.

Una serie impressionante di furti che ha messo in allarme la comunità che risiede sulle alture cittadine e l’ha spinta ad organizzare un vero e proprio controllo del territorio usando i Social come mezzo di comunicazione ma anche l’applicazione di Whatsapp per segnalare, in tempo reale, eventuali presenze anomale.

Negli ultimi giorni, ad esempio, è stato segnalato un furgone bianco che stazionerebbe con insistenza nel quartiere e che potrebbe essere utilizzato come “base” per i malviventi o anche solo per compiere degli appostamenti.

I ladri, infatti, preferiscono colpire nella mattinata o nel tardo pomeriggio, approfittando del fatto che i padroni di casa sono fuori per lavoro.

Nelle ultime ore si sono ripetuti i furti e sui social è apparsa anche la proposta di organizzare “ronde” per girare per le vie di Coronata e segnalare alle forze dell’ordine ogni movimento “sospetto”.

Un controllo del territorio che dovrebbero mantenere le forze dell’ordine che, al di là di proclami elettorali, continuano a non avere forze e mezzi sufficienti per poter garantire una presenza capillare sul territorio.

Il numero di agenti di polizia è molto al di sotto della media europea e le pattuglie che girano per le vie della città sono ridotte al lumicino per mancanza di fondi, di personale e, purtroppo, persino di auto funzionanti.