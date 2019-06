Demolizione di ponte Morandi, domenica Coronata senz’acqua

Genova – I lavori di demolizione che interesseranno ponte Morandi porteranno una domenica di disagi per i residenti di Coronata.

Nel pomeriggio del 9, infatti, l’interruzione idrica sarà sospesa dalle 14.00 alle 19.00 e, come fa sapere Iren Acqua, riguarderà le seguenti vie:

• V. Boschetto

• V. dei Sessanta

• P.zza Santuario di Coronata

• V. ospedale Raffaele

• V. S. Giacomo Apostolo

• V. Paradiso

• V. Col di lana

• V. Elsa

• V. Monte Guano

• V. Rocche di Coronata

• V.Coronata

• V. Bordone

• Salita Cappuccini di Campi

• Salita Padre Umile

• Viale Calasanzio

• Via Lorenzi

In caso di condizioni meteo sfavorevoli o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere spostati al giorno seguente, sempre con le stesse modalità.