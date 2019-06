Finale Ligure, anziano muore soffocato al supermercato

Finale Ligure (Savona) – Sarà l’autopsia a chiarire con certezza le cause del decesso di un uomo di 74 anni che ieri sarebbe morto soffocato all’interno del supermercato Coop di Finale Ligure.

L’anziano sarebbe stato soffocato mentre mangiava nel locale alcuni prodotti appena acquistati.

Alcune persone presenti lo avrebbero visto cadere a terra e pensando ad una crisi di convulsioni hanno chiamato il 118 senza tentare di praticare le manovre di disostruzione della trachea.

All’arrivo dell’ambulanza per l’uomo non c’era più nulla da fare e il corpo dell’anziano è stato trasferito all’obitorio per i necessari esami del medico legale che stabilirà con precisione cosa abbia causato la morte e se la tragedia poteva essere evitata.

In caso di soffocamento, infatti, si può praticare la manovra di Heimlich