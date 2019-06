Manifestazioni e cantieri, traffico intenso per il centro città

Genova – Mattinata di traffico intenso sulle principali direttrici per il centro di Genova.

Le chiusure di via W. Fillak e di ponte Feritore riversano il transito veicolare verso corso Perrone creando non pochi rallentamenti.

Disagi anche in lungomare Canepa per i cantieri attivi che comportano modifiche alla circolazione.

Cantieri attivi anche in zona Brignole rendono la viabilità del centro cittadino meno scorrevole.

Disagi tra piazza delle Americhe, viale Duca d’Aosta e via Cadorna .

In mattinata, in occasione del ventisettesimo anniversario della strage di Capaci, un corteo commemorativo è partito da via Sardorella e raggiungerà, attraverso le vie cittadine, i giardini Taravacci in via Giulio Tanini. L’arrivo previsto è alle 10.50.