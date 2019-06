Piscina Gropallo di Nervi, al via i lavori di rinnovamento dell’impianto

Genova – Dopo molta attesa, sta finalmente per concludersi il periodo d’inattività della Piscina Gropallo di Nervi. I lavori per il restyling sono già iniziati e la vasca sarà riaperta in tempo per l’arrivo della stagione estiva.

Il progetto di rinnovamento è stato presentato questa mattina a Palazzo Tursi e prevede delle sostanziali differenze rispetto al passato: la nuova versione, infatti, al fine di rispondere al meglio alle esigenze della cittadinanza, prevede la riqualificazione della vasca e dell’impiantistica, la costruzione di nuovi spogliatoi e l’allestimento degli spazi esterni sulla passeggiata Anita Garibaldi.

Inoltre, grazie alla novità della copertura temporanea invernale e al riscaldamento dell’acqua, la piscina potrà essere sfruttata tutto l’anno, anche durante i mesi più freddi.

L’utilizzo dell’impianto, che avrà un costo complessivo di circa 900mila euro, sarà indirizzato ai cittadini genovesi, ai turisti, alle aziende per eventi, a scuole e a società sportive.

Inoltre l’Amiu, proprietaria dell’impianto, ha in mente la realizzazione per l’estate 2019 di un vero e proprio centro estivo per la formazione ambientale all’interno della piscina. L’obiettivo sarà quello di incrementare e valorizzare al massimo le iniziative rivolte alla riduzione dei rifiuti e allo sviluppo dell’attività di riciclo e di raccolta differenziata.

“Dopo anni di chiusura – ha dichiarato l’assessore all’ambiente Matteo Campora – finalmente un progetto concreto per riaprire la Piscina Gropallo tutto l’anno; un grazie ai promotori e ad Amiu che ha pensato di organizzare per l’estate un centro di educazione ambientale per tutti cittadini per promuovere le buone pratiche in materia di economia circolare coniugando il divertimento con il rispetto per l’ambiente”.

“Sono certo – ha dichiarato Francescantonio Carleo, presidente municipio Levante – che i cittadini saranno contenti nell’apprendere la notizia dell’inizio dei lavori per la riapertura estiva, che proseguiranno a settembre con i lavori strutturali dell’intero complesso. Un ringraziamento all’amministrazione comunale, in particolare al Sindaco e alla giunta, alla presidente della società Gropallo 2.0 Sarah Zotti e a tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione del progetto. Questa opera di ristrutturazione e riqualificazione della Piscina Gropallo – ha concluso Carleo – rappresenta la premessa di una lunga serie di interventi che verranno realizzati nella delegazione di Nervi e che permetteranno il suo rilancio per un ritorno agli splendori.”