Sampierdarena, viaggia su uno scooter rubato e non si ferma all’alt della polizia: arrestato

Genova – Non si è fermato all’alt della Polizia il genovese di 33 anni arrestato dagli agenti per ricettazione, guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, in sella a uno scooter, non si è fermato alla richiesta dei poliziotti dandosi alla fuga.

Intercettato in corso Martinetti, il fuggitivo ha tamponato una volante della polizia e ha poi cercato di proseguire la sua corsa a piedi.

Gli agenti coinvolti nell’incidente lo hanno immediatamente bloccato.

Durante i controlli è emerso che l’uomo era alla guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e psicotrope e lo scooter sul quale viaggiata era stato rubato.

Arrestato, è stato processato questa mattina per direttissima.

