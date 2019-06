Sestri Levante – Sub muore durante una battuta di pesca

Sestri Levante (Genova) – Sarà l’esame medico legale disposto dalla magistratura a chiarire con precisione cosa abbia ucciso Roberto Resca, 62 anni, il subacqueo recuperato ormai privo di vita tra gli scogli della zona di Vallegrande, tra Sestri Levante e Riva Trigoso.

L’uomo, residente a Crevalcuore, in provincia di Bologna, era in Liguria per partecipare ad una battuta di pesca sub con alcuni amici che condividono la sua passione Durante la battuta, però, gli amici lo hanno perso di vista e quando non lo hanno più visto riemergere hanno subito dato l’allarme iniziando le ricerche.

Sul posto è arrivata la squadra dei sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno subito iniziato una perlustrazione trovando l’uomo ormai morto su un fondale di pochi metri.

Ad uccidere l’uomo potrebbe essere stato un malore o una manovra errata sul fondale.