Teatro Carlo Felice, sold out la “trasferta” a San Pietroburgo

San Pietroburgo (Russia) – E’ tutto esaurito il Teatro Mariinsky dove questa sera si esibirà l’orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova. Il fiore all’occhiello del capoluogo ligure ha fatto registrare il “sold out” già da alcuni giorni per il concerto di questa sera alla Concert Hall.

A dirigere l’orchestra, composta da 58 professori d’orchestra, il Maestro Giuseppe Acquaviva, esperto pucciniano e anche Direttore Artistico del Teatro. Il suggestivo concerto si aprirà con l’esecuzione della Sinfonia da “Il signor Bruschino”, la Sinfonia da “L’italiana in Algeri”, la Sinfonia da “La cenerentola” e la Sinfonia da “Il barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini, seguirà la Sinfonia da “Il Matrimonio segreto” di Domenico Cimarosa e, in chiusura, il celebre Concerto n. 1 per violino e orchestra in Re maggiore op.6 M.S.21 di Niccolò Paganini, veri capolavori della storia della musica italiana. Solista al violino, la giovane talentuosa Francesca Dego.