Albenga, ecco “Odissea un racconto mediterraneo” con Moni Ovadia

Albenga (Savona) – Una serata interamente dedicata ad uno dei poemi più celebri ed importanti della storia dell’umanità. Arriva stasera sabato 8 giugno alle ore 20.30, presso il meraviglioso Anfiteatro Romano di Albenga, il nuovo spettacolo della rassegna “Odissea un racconto mediterraneo”. Ideata da Sergio Maifredi, con l’obiettivo di riportare all’attenzione del pubblico i testi fondativi della cultura occidentale, la manifestazione sbarca stasera ad Albenga dove ad esibirsi sarà Moni Ovadia che proporrà “La Gara dell’arco” descritta nel canto XXI del poema omerico.

Ovadia racconterà la storia di Penelope, che ha deciso di porre fine all’attesa: sarà sposa di chi, tra i proci, saprà tendere l’arco di Odisseo. I pretendenti si preparano alla sfida ma tra di loro si nasconde, sotto un vestito di stracci, il vero Odisseo. Una volta impugnato il suo arco, l’eroe scocca una freccia uccidendo Antinoo, il più arrogante tra i proci. Tutti gli altri pretendenti non avranno migliore sorte e Odisseo potrà finalmente abbracciare la moglie

Il tutto si svolgerà in un luogo magico situato sull’antica via Julia Augusta che da poco è stato riaperto al pubblico sotto indicazione del Ministero dei Beni Culturali e della Soprintendenza Archelogia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova.

Per la serata sarà disponibile un bus navetta alle ore 19 in partenza da piazza Petrarca, di fronte alla Croce Bianca della città.

I biglietti per lo spettacolo avranno il costo di 20 euro.