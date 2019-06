Castelnuovo Magra, torna “Benvenuto Vermentino”: vino artigianale e degustazioni nel week end

Castelnuovo Magra (La Spezia) – La bontà del vino bianco tradizionale ritorna a Castelnuovo Magra: oggi sabato 8 e domani domenica 9 giugno arriva con la decima edizione “Benvenuto Vermentino”, l’evento dedicato all’enologia locale di vino Vermentino di Liguria, Toscana e Sardegna.

Durante la due giorni tutti i partecipanti potranno gustare i prodotti delle cantine presenti per le manifestazione, con un assortimento totale di 100 vini differenti.

Non mancheranno inoltre anche incontri e laboratori, per conoscere più da vicino l’arte della produzione del vino con tutti i suoi segreti.

All’interno dei palazzi storici di via Dante si riuniranno tutti i produttori di Vermentino, mentre piazza Querciola sarà costellata dagli stand dei produttori di olio d’oliva e altre prelibatezze della zona.

A completare la manifestazione ci sarà l’immancabile intrattenimento musicale che si chiuderà alle ore 21 di domani sera con il concerto tra le canzoni di De André ad opera dei Kinnara.

“Benvenuto Vermentino” vuole non solo celebrare la produzione locale e tradizionale del vino, ma anche far conoscere le bellezze del borgo ligure. Durante il week end sarà infatti in corso la mostra “Pepi Merisio. Il gioco”, presso la Torre del Castello dei Vescovi di Luni. Si tratta di un’esposizione composta da circa 50 fotografie in bianco e nero che narrano in maniera poetica e sognante il tema del gioco all’interno della vita umana di tutti i giorni.

In occasione dell’evento sarà inoltre messo a disposizione un servizio bus navetta gratuito in direzione del centro storico del paese.