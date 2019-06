Meteo Liguria – Nuova fase di instabilità sino a lunedì

Nuova fase di instabilità causata da una vasta zona di bassa pressione presente sull’Europa occidentale e che invia correnti umide verso il nord Italia. In Liguria alternanza di annuvolamenti e schiarite almeno sino a lunedì.

Ecco le previsioni meteo del centro Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 8 giugno 2019

Cielo velato al mattino da banchi di nubi medio-basse anche compatte tra il Genovese di ponente e il Savonese di levante. Non si esclude qualche locale pioviggine in corrispondenza delle nubi più intense. Maggiori schiarite sul resto della regione, specie su Imperiese e Spezzino.

Nel corso della giornata graduale attenuazione della nuvolosità bassa che resterà confinata in mare aperto e su limitati tratti della costa centrale; tempo nel complesso buono altrove con qualche cumulo solo nei settori più interni. In prevalenza sereno ovunque in serata.

Venti deboli o moderati in prevalenza dai quadranti meridionali, in attenuazione in serata.

Mare da mosso a poco mosso.

Temperature in aumento nei valori minimi e stazionari nei valori massimi e che raggiungeranno valori tra i 16 e i 24 gradi sulla costa e tra i 10 e i 24 gradi nell’interno.

Domenica 9 giugno 2019

Passaggi di nubi medio-alte per gran parte della giornata con effetto “vetro smerigliato” per il sole che potrebbe restare nascosto in vari momenti della giornata.

Nuvole più consistenti sui crinali e versanti padani e non si escludono brevi acquazzoni sulle Alpi Liguri dell’Imperiese e sull’Appennino della zona della Val Trebbia, Val d’Aveto.

Venti moderati da nord-est sul settore centro-occidentale della costa con occasionali rinforzi, deboli da est altrove.

Mare stirato sottocosta e mosso al largo.

Temperature in aumento sulla costa, stazionarie nell’entroterra.

Lunedì 10 giugno 2019

Ancora condizioni di instabilità con cielo molto nuvolo – con scarsa possibilità di precipitazioni.

Venti moderati e temperature stazionarie.