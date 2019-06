Quezzi – Bidoni incatenati al muro in via degli Oleandri

Genova – Arrivano le catene per i bidoni della spazzatura di via degli Oleandri e per le altre vie interessate, nelle scorse settimane, dal curioso fenomeno del rovesciamento a terra dei contenitori e conseguente sparpagliamento della rumenta per strada.

Dopo le numerose segnalazioni dei residenti e del Municipio, Amiu ha incatenato i bidoni al muro retrostante bloccando la possibilità di rovesciamento.

Immediato l’effetto: nessun bidone è stato rovesciato nelle ultime 24 ore.

Non è chiaro se si sia trattato di cinghiali o dello stupido scherzo di qualche balordo ma il fenomeno, piuttosto spiacevole e che impegnava Amiu in pulizie straordinarie quasi tutti i i giorni, sembra essere cessato mentre sui Social si discute ancora se un cinghiale sia in grado di ribaltare un cassonetto di grosse dimensini o meno e se, invece, si possa essere trattato di “cinghiali a due zampe”.