Genova – Anziano derubato del rolex da giovane ed avvenente ladra

Genova – Indagini in corso per il nuovo caso di furto di Rolex ai danni di anziani raggirati da giovani ed avvenenti ladre. L’ultimo caso è avvenuto in via Vecchia, nel quartiere di Staglieno dove un anziano di 80 anni si è ritrovato derubato del prezioso orologio dopo un misterioso incontro con una giovane ed avvenente donna.

Il pensionato ha raccontato alle forze dell’ordine di essere stato avvicinato una prima volta per strada e di aver ricevuto avances anche piuttosto spinte da parte di una ragazza dai capelli biondi e descritta come “molto avvenente”.

L’anziano avrebbe però intuito qualcosa e l’avrebbe allontanata con una scusa.

Poche ore dopo, però, la giovane si sarebbe presentata alla sua abitazione e si sarebbe fatta aprire la porta per poi riuscire a sfilare all’anziano il prezioso orologio con una manovra fulminea ed è poi scappata precipitosamente.

Non si tratterebbe dell’unico caso registrato in città e con dinamiche piuttosto simili. I derubati, tutti possessori di orologi di valore, raccontano di questa giovane ed avvenente ragazza che li lascerebbe credere di essere piuttosto “disponibile” per poi derubarli.

A rendere particolarmente sospetta la tattica è il fatto che la malvivente sembra conoscere le abitudini e la residenza dei derbati. Particolari che farebbero pensare ad un’organizzazione che pedina e controlla le vittime prima di passare all’azione.