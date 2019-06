Genova – Auto con tracce di sangue in una scarpata ma nessuno a bordo – VIDEO

Genova – Incidente avvolto nel mistero quello avvenuto la scorsa notte in via Mercati Generali a Bolzaneto. Un signore ha sentito un forte rumore ed è andato a vedere cosa fosse successo ed ha scoperto che una macchina era caduta nella scarpata adiacente la via.

L’uomo ha subito chiamato il 112 e sul posto sono intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco e del 118.

Quando sono scesi nella scarpata, però, i vigili del fuoco non hanno trovato persone a bordo. La presenza di tracce di sangue ha però messo in allarme i presrnti che hanno perlustrato la zona temendo che la persona alla guida fosse stata catapultata fuori dal veicolo ma non è stato trovato nessuno.

. Indagini sono in corso da parte della polizia. I vigili hanno rimandato a questa mattina, con condizioni di luce favorevoli, il recupero dell’automobile con l’ausilio della autogrù