Incidente mortale sull’Autostrada A12 Genova-Livorno, morto un motociclista a Genova Est

Genova – Lunghe code e disagi sulla rampa per il casello di Genova Est dove, questa mattina, poco prima delle 8, si è verificato un incidente mortale. Per cause ancora da accertare un motociclista ha perso la vita cadendo dalla sua moto.

Non è ancora chiaro se l’uomo abbia perso il controllo del veicolo finendo a terra autonomamente o se, piuttosto, sia stato urtato da una vettura.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e della polizia stradale. Il centauro è stato soccorso ma per lui non c’era più nulla da fare.

Il traffico si è bloccato e si sono formate lunghe code che hanno riflessi anche sul traffico della zona della ValBisagno.

Coda anche in uscita al casello di Genova Est.

Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.