La casa dei funghi a Bardineto invasa dai turisti e dai curiosi in cerca di foto suggestive

Bardineto (Savona) – La notizia del “ritrovamento” del vero villaggio dei Puffi in Liguria, nei boschi di Bardineto sta viaggiando sul web già da alcuni giorni e il numero delle persone che salgono sino al piccolo paese dell’entroterra Savonese, famoso per gli ottimi funghi, la buona cucina e la tranquillità, è in costante aumento.

Una presenza che ha prima meravigliato i residenti ma poi, mano a mano che il flusso di curiosi e visitatori è aumentato, qualcuno ha iniziato a storcere il naso.

Il via vai per le strette stradine della zona cresce soprattutto nel fine settimana e passeggiando per i sentieri che conducono al celebre “Villaggio dei Puffi” – nella realtà un complesso di abitazioni costruite tra gli anni 60 e 70 a forma di fungo – si possono ormai sentire quasi tutte le lingue del mondo.

C’è chi porta i bambini a vedere quello che ha davvero le sembianze del Villaggio dei Puffi e chi non perde l’occasione per un selfie davvero particolare, vicino a case che sembrano uscite dalla fantasia di uno scenografo di film di fantascienza o di animazione.

Una presenza che sta rendendo ancor più famosa Bardineto e non solo per i suoi meravigliosi boschi che nella buona stagione di riempiono di funghi ma anche per le curiose abitazioni che davvero lasciano a bocca aperta tutti i visitatori.

Qualcuno sostiene che il numero dei turisti che salgono nel bosco per ammirare le abitazioni a forma di fungo siano ormai troppi e qualche lamentela si sente, soprattutto tra chi vorrebbe che Bardineto restasse un piccolo e quieto centro di campagna.

Di diverso avviso i commercianti della zona e i ristoratori che intravedono nell’insperato flusso di turisti un’occasione ghiotta per estendere la stagione anche al di là dell’estate e del periodo dei funghi.

