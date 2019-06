Meteo Liguria – Il passaggio di una debole perturbazione porta instabilità

La formazione di una vasta sacca depressionaria sul Mediterraneo crea condizioni per una certa instabilità del tempo sul nord Italia e sulla Liguria.

Nelle prossime ore e nei prossimi giorni le nuvole si alterneranno alle schiarite. Poco probabili ma possibili isolati acquazzoni di modesta entità.

Ecco le previsioni meteo per le prossime ore del centro Limet Liguria.

Domenica 9 giugno 2019

Giornata molto variabile, caratterizzata dal transito da ovest verso est di nubi medio-alte. Non si escludono brevi piovaschi o rovesci a gocce grosse a macchia di leopardo, specie nelle zone interne. Venti: Deboli/moderati da nord sul centro-ponente, di direzione variabile a levante.

Mare generalmente poco mossi, mossi a ponente. Moto ondoso in aumento a largo in serata.

Temperature: Stazionarie nei valori minimi, in lieve aumento in quelli massimi.

Costa min: +17/+20°C, max: +23/+24°C

Interno min: +8/+14°C, max: +20/+24°C

Lunedì 10 giugno 2019

Nubi alternate a schiarite, con qualche debole piovasco atteso in giornata, più probabile nelle zone interne.

Venti: Moderati/tesi da nord sul centro-ponente, deboli/moderati da sud-est a levante.

Mari: Stirati o poco mossi sotto-costa, mossi a largo.

Temperature: In ulteriore lieve aumento, specie lungo le coste.