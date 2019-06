Parco delle Mura, oggi escursione guidata alla scoperta dei forti di Genova

Genova – Un’esplorazione delle antiche mura di Genova in un contesto naturale ed incontaminato. Si svolgerà oggi domenica 9 giugno alle ore 9 l’escursione guidata del Parco delle Mura, organizzata dall’associazione Genova Cultura.

I visitatori, accompagnati da una guida escursionistica abilitata, partiranno da piazza Manin in direzione della stazione di Campi per una passeggiata nella natura alla scoperta della bellezza dei forti che si ergono sui monti attorno al capoluogo ligure, come il Forte Diamante e il Forte Sperone.

Il primo fu costruito nel Settecento e fu teatro nel corso dei secoli di violenti battaglia tra le truppe francesi e quelle asburgiche. Il secondo invece è il più imponente tra le fortificazioni di Genova ed è da sempre il simbolo della forza della Superba. Durante il XVII secolo la costruzione entra a far parte della cinta protettiva grazie alla nascita delle Mura Nuove.