Rapallo (Genova) – Questa mattina i vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti per salvare un gatto rimasto su un albero,l che stranamente non era stato in grado di scendere autonomamente.

Il felino di trovava su un cipresso in passo Dietro il Coro a Rapallo.

Vista l’altezza dell’albero i vigili hanno dovuto operare con l’autoscala, facendo prima spostare ben 7 auto parcheggiate. Salvato il gatto lo hanno riconsegnato al padrone.