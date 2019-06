Camion si ribalta alla rotonda dell’Aeroporto, intervento dei Vigili del Fuoco

Genova – Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina intorno alle 7.00 nei pressi dell’Aeroporto di Genova per un mezzo pesante ribaltato.

L’autotreno stava percorrendo la rotonda di via Pionieri e Aviatori d’Italia quando, per cause ancora da verificare, ha fatto ribaltare il rimorchio su un fianco.

La rotonda è rimasta bloccata e sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco con l’autogrù.

L’intervento ha visto la messa in sicurezza della motrice come primo passaggio.

Successivamente, grazie a speciali cuscini ad aria compressa, i pompieri si sono creati lo spazio per far passare le braghe sotto il rimorchio e per poterlo quindi raddrizzare in maniera delicata.

Nel ribaltamento del mezzo non ci sono feriti.