Cinque Terre – Ancora una turista colpita dal treno mentre scatta una fotografia

Manarola (La Spezia) – Ancora un incidente causato dall’eccessiva voglia di uno scatto “indimenticabile” all’origine della tragedia mancata, ieri pomeriggio, nella stazone ferroviaria di Manarola, nelle Cinque Terre. Una turista straniera è stata urtata da un treno in transito ed è caduta a terra riportando fortunatamente solo lievi ferite.

La donna, al momento dell’incidente era girata di spalle per cercare di fare una fotografia ad un angolo particolarmente suggestivo del panorama e non ha sentito arrivare il treno.

Il convoglio l’ha colpita ad una spalla e l’ha scaraventata a terra ma, fortunatamente, per la bassa velocità, non ha causato ferite gravi. Tuttavia, per le operazioni di soccorso è stato necessario bloccare la stazione e il tratto ferroviario con disagi per i viaggiatori.

Si tratta dell’ennesimo incidente di questo tipo, fortunatamente sempre senza ferite gravi, che si registra nelle Cinque Terre dove i turisti rischiano spesso brutte cadute o peggio per riuscire a portare a casa uno scatto “indimenticabile”.