Genova – Ennesimo mezzo pesante in Sopraelevata

Genova – Sembra non esserci soluzione ai mezzi pesanti in Sopraelevata.

Nella mattinata odierna, poco dopo le 9.00, un tir è stato ripreso dalle telecamere di monitoraggio mentre percorreva strada Aldo Moro, in direzione ponente.

La denuncia dell’ennesimo episodio, avvenuta su Facebook, ha portato gli utenti a chiedere maggiore impegno per contrastare il fenomeno dei transiti dei mezzi pesanti.

L’installazione dei limitatori di sagoma, soprattutto nei varchi in direzione del centro cittadino, sembra non siano sufficienti a risolvere il problema.

Appena un paio di settimane fa un video mostrava un tir in uscita dal casello di Genova Ovest procedere verso la Sopraelevata. Al varco, nessun limitatore per impedire l’accesso e segnalare il divieto di transito del mezzo.

I cittadini, stanchi e preoccupati per lo stato di salute della Sopraelevata, si stanno interrogando sulle possibili contromisure da adottare per impedire il ripetersi degli episodi.

In tanti chiedono la presenza degli agenti della Polizia Locale ai varchi per garantire maggiore sicurezza per automobilisti e autotrasportatori mentre si attendono ulteriori contromisure da parte del Comune.