Incidente mortale sull’Autostrada A12, furgone si ribalta e muore il conducente

Sarzana (La Spezia) – Incidente mortale, nella notte, sull’autostrada A12 Genova – Livorno, sul tratto tra Sarzana e Santo Stefano Magra.

Poco prima dell’uscita per la Cisa, in direzione Nord, un furgone e un’auto si sono scontrate per cause ancora da accertare e il furgone si è ribaltato.

Sfortunatamente il conducente del mezzo è rimasto schiacciato sotto il furgone ed è deceduto prima dell’arrivo dei mezzi di soccorso ed i medici del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono accorsi anche i mezzi dei vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere anche i cinque occupanti dell’altro veicolo e li hanno affidati alle cure mediche.

Tre di loro avrebbero riportato ferite anche piuttosto gravi alle gambe.

Le persone sono state estratte e trasferite in ambulanza all’ospedale Sant’Andrea della Spezia.

In corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. I veicoli sono stati rimossi e si circola senza problemi sull’autostrada.