Malore in auto in via Buozzi, muore un 60enne, traffico in tilt

Genova – Si è sentito male mentre era alla guida della sua auto ed hainvaso la corsia opposta urtando una vettura di passaggio e poi si è fermato a bordo della strada dove è morto.

Inutile ogni tentativo di rianimazione, questa mattina, in via Buozzi, lungo l’asse viario che dalla stazione Marittima porta a Di Negro, per un 60enne alla guida di un’auto che si è sentito male ed è morto dopo aver involontariamente causato un incidente.

L’auto sulla quale viaggiava ha perso improvvisamente il controllo e ha invaso la corsia opposta dove è stata centrata da un’altra auto.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 che si sono subito accorti che l’uomo alla guida stava molto male ed aveva perso conoscenza. I tentativi per rianimarlo, però, sono risultati vani.

Sul posto si sono formate code e rallentamenti che stanno avendo ripercussioni sul traffico cittadino, particolarmente congestionato in queste ore di massimo flusso.