San Fruttuoso, aggredisce i vigili mentre rilevano un incidente: arrestato

Genova – Si è avvicinato agli agenti della Polizia Locale intenti a rilevare un incidente avvenuto nel quartiere di San Fruttuoso e, improvvisamente, li ha aggrediti finendo per essere arrestato.

E’ accaduto questa notte in piazza Martinez.

Era circa l’1.30 quando gli agenti della Locale presenti all’incrocio con via Torti per rilevare un incidente stradale sono stati aggrediti da un uomo, originario dell’Afghanistan, che niente aveva a che fare con il sinistro.

L’aggressore ha colpito gli agenti prima di essere arrestato. Secondo i risultati dei primi test, l’uomo non sembra fosse sotto effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche.

Per lui, processo per direttissima in mattinata.

Gli agenti aggrediti sono stati dimessi dopo i controlli al pronto soccorso. Per uno la prognosi è di cinque giorni; al secondo agente, invece, è stata riscontrata la frattura a un dito.