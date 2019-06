Sestri Ponente, auto si ribalta: ferite due persone

Genova – Ennesimo incidente della giornata, a Genova.

Intorno alle 19.00 di questa sera, in via Siffredi, a Sestri Ponente un’auto si è ribaltata dopo essere stata colpita da una seconda vettura.

Secondo quanto riferito dagli agenti della Polizia Locale intervenuti sul posto, l’auto ribaltata era ferma per consentire la discesa di un passeggero quando è stata colpita dalla seconda auto che stava sopraggiungendo.

Le due persone a bordo dell’auto colpita sono riuscite a uscire autonomamente dall’abitacolo ma, in via precauzionale, sono stati trasferiti all’ospedale per i controlli del caso.

La dinamica rimane comunque da chiarire e saranno gli uomini della Locale a raccogliere gli elementi utili per stabilire cosa è accaduto.