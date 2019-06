Villa Imperiale, controlli in borghese sui cani

Genova – Controlli della polizia locale all’interno del parco di Villa Imperiale e nuove sanzioni per chi porta il cane senza guinzaglio e per chi li lascia correre nel prato antistante la villa.

Due agenti della polizia locale stanno eseguendo controlli all’ingresso e all’interno del parco del giardino pubblico che circonda villa Imperiale, nel quartiere di san Fruttuoso.

I controlli riguardano il rispetto delle norme comunali che prevedono che gli animali debbano essere sempre condotti al guinzaglio ma anche sui documenti e sulla iscrizione all’anagrafe canina.

Controlli che hanno suscitato molta curiosità poichè non accadeva da anni che qualcuno fermasse i proprietari per chiedere loro i “documenti” degli animali.

I vigili controllano anche che gli animali siano regolarmente microchippati e siano regolarmente iscritti all’anagrafe canina del Comune, come prevede l’obbligo di legge.

Chi viene sorpreso senza adeguata documentazione viene sanzionato o invitato a portarla in visione al più presto possibile.

Grande la sorpresa dei proprietari di cani e applausi da parte di anziani e mamme con bambini che da tempo protestano per l’eccessiva “libertà” con cui viene usato il parco della Villa, con cani lasciati liberi di correre e di inseguirsi con pericolo per persone con difficoltà motorie o di aggressione dei più piccini.

Una “diatriba” cui i padroni di cani rispondono che le aree per gli animali sono inidonee e carenti. Risposte che non spostano di una virgola l’obbligo del rispetto delle normative e le sanzioni che vengono date dagli agenti di polizia locale.