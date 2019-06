Calciomercato Genoa, Pinamonti nuovo obiettivo per l’attacco

Genova – Il nuovo nome per l’attacco genoano potrebbe arrivare da Milano, sponda nerazzurra. In attesa di scoprire il futuro legato alla propria panchina, con Aurelio Andreazzoli sempre in pole position per rilevare il partente Prandelli, il Genoa inizia a muoversi sul fronte acquisti.

L’idea per rifondare l’attacco per la prossima stagione, come riporta calciomercato.com, è Andrea Pinamonti, giovane attaccante dell’Inter.

Il ragazzo si è messo in mostra nella scorsa annata con la maglia del Frosinone e sta salendo agli onori della cronaca grazie alle straordinarie prestazioni con la maglia dell’Italia under 20. La società milanese difficilmente si priverà a titolo definitivo del giovane, ma potrebbe sedersi al tavolo delle trattative per discutere di un prestito.

I rossoblu infatti permetterebbero al giocatore di crescere con serenità e giocare con continuità, cosa che per Pinamonti sembrerebbe molto difficile nella nuova Inter di Antonio Conte. In una piazza come quella di Genova il talento potrebbe quindi compiere il definitivo salto di qualità che gli consentirebbe poi di giocarsi le proprie carte una volta ritornato ai nerazzurri. Le due società si incontreranno nei prossimi giorni per discutere della trattativa.