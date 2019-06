Commercianti di via Galata – La lettera contro i bambini suscita ironia

Genova – Alcuni commercianti di via Galata, nel centro cittadino, scrivono un esposto per protestare contro la presenza di “bambini” forse troppo irrequieti e sul web si scatenano le polemiche e le fazioni opposte.

Tra i litiganti, però, si inseriscono le battute e la vicenda si trasforma in un meme che tira in ballo addirittura Erode.

Su Facebook è infatti apparsa una “rielaborazione” dell’esposto, modificando l’originale sottoscritto da cinque commercianti di via Galata, nella quale il destinatario della lettera denuncia, con richiesta di intervento, è indirizzata al re di Giudea passato alla storia per aver ordinato l’omicidio di tutti i figli primogeniti di Palestina per un vaticinio che aveva preannunciato al re che sarebbe stato spodestato da un primogenito.

Da allora il nome di Erode è tristemente legato alla strage di bambini.

La lettera burla apre con un:

“Alla cortese attenzione del Dott. Erode Ascalonita, Re della Giudea” e nel testo appare anche un “siamo a chiederLe di intervenire come solo Lei è in grado di fare (i suoi metodi sono noti ben oltre la Palestina”.

Una lettera che sta circolando per il web destando ilarità ma anche reazioni di chi sostiene che, se un esposto è stato presentato e sottoscritto, probabilmente esiste qualche problema di cui, al momento, si ignora tutta l’entità.