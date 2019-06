Coronata, ennesimo furto in abitazione: residenti esasperati

Genova – Sono esasperati i residenti di Coronata, costretti a fare i conti sempre più frequentemente con furti in appartamento.

L’ultimo episodio, in ordine di tempo, è quello denunciato sul gruppo Facebook “Sei di Coronata…” da Alessandro Cacciabue.

“Ennesimo furto” scrive Cacciabue postando una foto della finestra della sua abitazione in frantumi, e aggiunge “il precedente lo abbiamo personalmente subito il 23 dicembre scorso. Coronata è sotto assedio da un mese da quello che leggo su questo gruppo e da quello che sento parlando con i coronatesi. Non ne possiamo più”.

I ladri avrebbero portato a termine il colpo intorno alle 17.00: arrivati in prossimità della finestra, arrampicandosi sulla facciata, avrebbero spaccato i vetri entrando nell’appartamento.

Purtroppo quello di ieri pomeriggio non è un caso isolato.

Scorrendo la bacheca del gruppo, quasi ogni giorno diversi residenti raccontano di essere stati derubati; negli ultimi giorni i furti denunciati si aggirano a una decina.

Ladruncoli che si introducono in casa, spesso anche con i proprietari di casa all’interno, e rubano quanto più possibile per poi scappare in fretta e furia.

Le continue sorprese stanno spingendo gli abitanti della zona a organizzare anche chat di Whatsapp e ulteriori gruppi Facebook per scambiarsi informazioni, cercando di tutelare i residenti del quartere mentre si attendono gli interventi da parte delle forze dell’ordine.