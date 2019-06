Incidente su monopattino elettrico, morto un 25enne parigino

Parigi – Un ragazzo di 25 anni è morto a causa dello scontro con un camion, a cui non ha dato la precedenza, mentre si trovava sul suo monopattino elettrico. Questo mezzo di locomozione, ecologico e molto in voga a Parigi, ha quindi fatto la sua prima vittima.

L’autista del camion è in stato di fermo per rispondere alle domande sulle dinamiche dell’incidente, avvenuto alla Goutte d’Or, vicino al quartiere Montmartre.

Il Comune della capitale francese aveva recentemente varato una direttiva per contenere la diffusione di monopattini elettrici a noleggio e di proprietà, visto che in mancanza di regolamentazione vengono guidati ad alta velocità, soprattutto dai ragazzi più giovani.

Non si tratta dell’unico episodio che ha portato ad aumentare l’allerta nei confronti di questi mezzi: proprio a Parigi una pianista dell’Opera di Parigi era stata travolta da un monopattino mentre tornava a casa, rompendosi un braccio nella caduta.

«Ogni settimana si verificano nuovi incidenti — ha dichiarato Anne Hidalgo, sindaco di Parigi — i disabili hanno problemi sui marciapiedi, una madre e un neonato vengono colpiti mentre attraversano la strada, una donna viene investita in un parco pubblico. Così non si può continuare. Il mio dovere come sindaco è quello di difendere queste vittime ed evitare che ce ne siano di nuove». Per questo motivo è stato vietato l’uso dei monopattino elettrico sui marciapiedi.

Il fenomeno si è diffuso ormai in tutto il mondo, grazie alla facilità di utilizzo, ai costi contenuti e al suo scarso impatto ambientale. La bassa velocità ha però fatto sottovalutare i rischi nel percorrere i marciapiedi e le strade. Le regolamentazioni dedicate si stanno ormai diffondendo ovunque.