Buio Pesto e Anpas per le Pubbliche Assisenze della Liguria

Genova – Un accordo tra il celebre gruppo di musica dialettale dei Buio Pesto ed ANPAS (Comitato Regionale Liguria) per destinare i fondi raccolti durante i concerti di beneficenza alle esigenze delle Pubbliche Assistenze che ne hanno bisogno.

Tutti i proventi utili, al netto di ogni spesa, delle prossime iniziative dei Buio Pesto, verranno devoluti ad ANPAS che, in totale autonomia, deciderà dove destinarli a seconda delle necessità delle Pubbliche Assistenze ad essa associate.

In particolar modo si collaborerà fattivamente per il tradizionale concerto benefico annuale, che quest’anno si terrà Domenica 27 Ottobre all’RDS Stadium della Fiumara a Genova e si chiamerà BP19, essendo il 19° concerto benefico della storia dei Buio Pesto.

I biglietti per il concerto si possono già trovare presso 30 punti vendita (esercizi commerciali) sparsi in ogni angolo della Liguria, ma è possibile anche ordinarli via internet. Per ogni informazione: www.buiopesto.it/rds-stadium