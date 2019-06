Cargo Market torna in Darsena il 22 e 23 giugno

Genova – Sabato 22 e domenica 23 giugno torna a Genova Cargo Market, il progetto nato per far rivivere gli spazi storici e rappresentativi della città di Genova. Dopo le edizioni a San Matteo e a Sant’Agostino, nel week end del 22 e 23 giugno l’obiettivo sarà far rivivere il fascino dell’antica Darsena e del quartiere SCIO, che un tempo costituiva un enorme laboratorio nel quale venivano costruite le chiglie in legno delle navi e successivamente utilizzato come deposito per generi alimentari importati.

Adesso il quartiere è stato totalmente ristrutturato ma ha mantenuto alcune delle sue caratteristiche e le affascinanti strutture in ferro e vetro.

L’evento, organizzato in collaborazione con il CIV Darsena, sarà un nuovo filo conduttore nel percorso che gli ideatori Alberto Ansaldo e Marco Bruschi stanno percorrendo rivalutando spazi di Genova attraverso eventi sociali, commerciali ed artistici. Il Cargo market è “un mezzo di scambio e un luogo d’incontro, senza fissa dimora, che racconta storie vissute e sogna quelle ancora da vivere“, affermano.

Sul posto ci saranno decine di stand dove artisti e artigiani metteranno in vendita le loro opere, insieme a commercianti e collezionisti. Ci saranno anche truck food e stand gastronomici, accompagnati da esibizioni musicali: il palco sarà allestito su un container.

La londinese Anna Prior, batterista del gruppo indie di fama mondiale Metronomy, sarà l’ospite principale che sabato sera dal tramonto in poi farà ballare i presenti con un DJ set.

In un’edizione dedicata ai quartieri del porto non poteva mancare una jam session, simbolo dell’incontro di diverse culture. L’invito è aperto a tutti i musicisti: ci saranno diversi momenti di jam a tema; i generi saranno jazz, afro-cuban, funky e folk.

Gli orari saranno: sabato 22 giugno dalle 11 a mezzanotte; domenica 23 giugno dalle 10 alle 20.