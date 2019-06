Corruzione – Arrestato Paolo Arata, ex collaboratore di Salvini

Genova – Sono stati arrestati Paolo Arata, ex consulente della Lega per l’energia, genovese, ed ex deputato di Fi, e il figlio Francesco. Sono accusati di corruzione, autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni.

Sarebbero soci occulti dell’imprenditore trapanese dell’eolico Vito Nicastri, ritenuto dai magistrati tra i finanziatori della latitanza del boss Matteo Messina Denaro.

Poche settimane fa l’ex sottosegretario Armando Siri, anche lui genovese e che per Salvini ha scritto le norme per l’introduzione della Flat Tax, era stato costretto alle dimissioni per un presunto episodio di corruzione proprio in collegamento con Arata.