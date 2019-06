Grave incidente sull’autostrada A7 Genova Milano tra Busalla e Ronco Scrivia

Genova – Restano gravi, all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, le condizioni del motociclista coinvolto nella tarda serata di ieri in un grave incidente stradale sull’autostrada A7 Genova Milano, tra Busalla e Ronco Scrivia.

L’uomo era in sella alla sua moto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto rovinosamente a terra. Un impatto violentissimo che gli ha procurato gravi ferite.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi i mezzi del 118 e della polizia stradale e il traffico è stato bloccato temporaneamente per consentire i soccorsi. Il personale paramedico ha stabilizzato il ferito e lo ha immobilizzato su una speciale barelle spinale, per evitare ulteriori lesioni, e lo ha trasferito alla massima velocità consentita verso l’ospedale dove i medici hanno attribuito il codice rosso, il più grave.

In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.