Incidente mortale a Staglieno, morto un motociclista

Genova – Incidente mortale nel quartiere di Staglieno dove un’auto ha travolto una moto uccidendo sul colpo un uomo di circa 40 anni che era alla guida del mezzo a due ruote ed ha ferito in modo grave la donna che si trovava sul sellino posteriore.

L’incidente in serata, poco dopo le 18, quando auto e moto si trovavano in lungo Bisagno Istria, all’altezza di piazza Garassini. Non è ancora chiaro se la moto provenisse da via Toti o meno.

L’auto, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe ribaltata colpendo la moto e travolgendo il centauro che è morto sul colpo.

Nell’impatto ferite anche la passeggera della moto e la conducente del veicolo. Le due donne sono state trasferite con la massima urgenza all’ospedale San Martino.

Pesantissime le ripercussioni per il traffico in un orario di rientro ed in una delle strettoie più terribili dell’asse viario tra il centro e la Val Bisagno.

L’incidente è comunque avvenuto nelle vicinanze di uno degli incroci più pericolosi della zona, quello tra via Toti e via lungobisagno istria.

Via Toti si immette su via LungoBisagno in un punto dove l’angolo di immissione rende molto difficile la visuale e dove le auto viaggiano a forte velocità. Più volte i residenti della zona hanno chiesto l’istituzione di un semaforo o di una corsia riservata per chi si immette da via Toti.