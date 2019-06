Meteo Liguria, ancora instabilità sino a venerdì

La sacca depressionaria resta ancora stabile sul nord Europa e le correnti umide provenienti dall’Africa continuano a transitare sul nord Italia e sulla Liguria portanto instabilità, nuvole e qualche piovasco isolato.

Condizioni che dovrebbero restare stabili almeno sino a venerdì.

Ecco le previsioni meteo per le prossime ore del centro Limet Liguria:

Mercoledì 12 giugno 2019



Ancora condizioni di variabilità con passaggi nuvolosi alternati a brevi schiarite. Al mattino cielo coperto o molto nuvoloso nella zona costiera che va dal Savonese allo Spezzino ma non sono previste precipitazioni di rilievo. Nel pomeriggio graduale miglioramento sino ad avere cielo sereno in serata.

Venti deboli o moderati meridionali, più tesi lungo la costa del Tigullio e nell’entroterra di Genova e Savona.

Mar e poco mosso, mosso al largo, ma moto ondoso in leggero aumento dal pomeriggio.

Temperature: stazionarie con valori che oscilleranno tra i 17 e i 28 gradi sulla costa e tra i 13 e i 27 nell’entroterra.

Giovedì 13 giugno 2019

Ancora condizioni di estrema variabilità anche se, nel complesso, la giornata dovrebbe essere più soleggiata.

Venti a carattere di brezza diurna vivace e Mare mosso ma moto ondoso in calo.

Temperature: stazionarie

Venerdì 14 giugno 2019

Al mattino ancora instabilità ma con prevalenza delle schiarite mentre nel pomeriggio dovrebbero riprendere i passaggi di formazioni nuvolose, specie sul settore centro-occidentale con piovaschi isolati misti a sabbia.

Temperature in nuovo aumento.