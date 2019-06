San Teodoro – I genitori della scuola San Francesco da Paola si tassano per ripulire salita Gesù e Maria

Genova – Una raccolta di fondi tra i genitori dell’Istituto comprensivo San Francesco da Paola per far ripulire da erbacce e spazzatura la creuza di Salita Gesù e Maria dalla scuola elementare a salire.

E’ quanto hanno scelto alcuni genitori di bambini che frequentano la zona dopo le ripetute ed inutili richieste di pulizia della stradina usata da molte famiglie per accompagnare i figli a scuola ed usata dai ragazzi per tornare a casa.

Degrado ed abbandono sono stati segnalati ripetutamente al Comune, al Municipio e agli organi competenti ma senza alcun risultato e così, un gruppo di genitori a deciso di far partire una sottoscrizione per raccogliere i fondi per pagare un professionista che possa provvedere.

Un altro caso di degrado presente in città dove creuse e stradine meno trafficate o erroneamente ritenute “secondarie” non vengono ripulite e mantenute sgombere da piante e rovi ormai da mesi.

Il piano di pulizia presentato negli ultimi giorni dal Comune arriva “tardi” e vede i cittadini sconcertati per la mancanza di pianificazione nei periodi corretti, quando le piante iniziano a crescere.

(foto Archivio)