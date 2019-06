Università di Genova: alloggi a 2 euro anche per gli studenti di Imperia e La Spezia

Genova – La campagna messa a punto da Regione Liguria per incentivare le iscrizioni delle matricole all’Università di Genova è stata estesa anche ai residenti a La Spezia e a Imperia. L’impegno era stato inizialmente rivolti agli studenti provenienti da fuori Liguria, offrendo alloggi a 2 euro al giorno a ragazze e ragazzi che per la prima volta si iscriveranno all’Università di Genova, alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) di Genova o agli Istituti Tecnico Superiori (ITS) della Liguria per l’anno accademico 2019/2020. La modifica della proposta di legge di estendere questa possibilità è stata approvata dal Consiglio regionale con 17 voti favorevoli.

Il 10% degli alloggi messi a disposizione sono stati quindi riservati agli studenti residenti nei Comuni delle due province, ripartiti in base alle quote che Aliseo, l’ente per il diritto allo studio che fa riferimento all’assessorato all’Istruzione e Formazione di Regione Liguria, assegnerà annualmente nei bandi.

“Un primo passo per garantire anche agli studenti liguri delle altre province uguali diritti di accesso all’università. – commenta Ardenti – E’ importante dare la possibilità di usufruire degli alloggi messi a disposizione da Arte per assicurare pari opportunità di accesso ai benefici previsti per gli studenti provenienti da altre Regioni“. Secondo il consigliere Sergio Rossetti (Pd) “la modifica ha snaturato le intenzioni della giunta rispetto alla prima versione del provvedimento, che voleva rendere più attrattivo l’ateneo ligure rispetto a quelli di altre regioni, e risulterebbe inefficace rispetto alle nuove finalità, per il ridotto numero di alloggi che saranno messi a disposizione degli studenti imperiesi e spezzini“.