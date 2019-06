Voltri – Polemiche dopo il post di Bucci, Fanghella: “La passeggiata è quasi pronta”

Genova – Non accennano a placarsi le polemiche dopo la pubblicazione, da parte del Sindaco di Genova Marco Bucci, delle foto della passeggiata sul mare di Voltri.

Secondo i voltresi, infatti, le immagini condivise dal primo cittadino non mostrerebbero le vere condizioni della passeggiata, fortemente danneggiata dalla mareggiata del 29 ottobre scorso, bensì una zona non danneggiata dalla furia del mare.

La passeggiata, dunque, sarebbe ancora interessata dai lavori iniziati alcuni mesi fa ma ben lontani dal potersi dire terminati.

Sull’accaduto è intervenuto Paolo Fanghella, assessore ai Lavori Pubblici, spiegando che i lavori per il ripristino della passeggiata stanno procedendo e non manca molto all’ultimazione della risistemazione.

L’assesore Fanghella tranquillizza anche sulle condizioni della spiaggia cercando di placare la preoccupazione dei residenti che lamentano, sempre più frequentemente, l’uso di sabbia e terriccio prelevati dal torrente San Pietro di Prà per il ripascimento.

“La spiaggia è sicura – ha aggiunto Fanghella – Abbiamo fatto diverse analisi e non sono emersi dati preoccupanti per la salute dei bagnanti e per le condizioni del mare”.